Mukhsin Ubaydullaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mukhsin Ubaydullaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mukhsin Ubaydullaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mukhsin Ubaydullaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mukhsin Ubaydullaev 15 Temmuz 1994 tarihinde Buvayda şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Мухсин Хамидулло oглы Убайдуллаев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mukhsin Ubaydullaev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATHLETIC DARJE yapmaktadır. Mukhsin Ubaydullaev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Mukhsin Ubaydullaev'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Mukhsin Ubaydullaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mukhsin Ubaydullaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mukhsin Ubaydullaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mukhsin Ubaydullaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pakhtakor

1 Temmuz 2015 yılında Neftchi

4 Ocak 2018 yılında Mash'al

12 Şubat 2018 yılında Qizilqum

3 Ocak 2022 yılında Neftchi

Mukhsin Ubaydullaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mukhsin Ubaydullaev şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Mukhsin Ubaydullaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U20 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

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