Mukim ne demek, TDK'ya göre Mukim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukim ne demek? Mukim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukim kelimesi. Peki mukim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukim nedir, mukim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MUKİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mukim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mukim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yerde, bir evde oturan, eğleşen, ikamet eden

