Mukimlik ne demek, TDK'ya göre Mukimlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mukimlik ne demek? Mukimlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mukimlik kelimesi. Peki mukimlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mukimlik nedir, mukimlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mukimlik kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mukimlik kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MUKİMLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mukimlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre mukimlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Mukim olma durumu

