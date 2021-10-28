Mulaj ne demek, TDK'ya göre Mulaj kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mulaj ne demek? Mulaj TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mulaj kelimesi. Peki mulaj ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mulaj nedir, mulaj kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MULAJ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mulaj kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mulaj kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre mulaj kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şeyin bal mumu, alçı vb. bir madde ile kalıbını çıkarmak için yapılan işlemlerin bütünü

- Bu işlemler sonunda elde edilen kalıp



MULAJ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mulaj kâğıdı

