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Mülayim ne demek, TDK'ya göre Mülayim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mülayim kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mülayim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mülayim nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mülayim kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mülayim ne demek, TDK'ya göre Mülayim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülayim ne demek? Mülayim TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülayim kelimesi. Peki mülayim ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülayim nedir, mülayim kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜLAYİM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülayim kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mülayim kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mülayim kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uygun, hoş görülebilir
- Yumuşak huylu
- Ilıman (hava)

MÜLAYİM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mülayim bir adam.

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