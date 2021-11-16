Mülevves ne demek, TDK'ya göre Mülevves kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülevves ne demek? Mülevves TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülevves kelimesi. Peki mülevves ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülevves nedir, mülevves kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜLEVVES NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülevves kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mülevves kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mülevves kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kirli, pis

- Karışık, düzensiz

