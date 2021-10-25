Mülki ne demek, TDK'ya göre Mülki kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mülki ne demek? Mülki TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mülki kelimesi. Peki mülki ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mülki nedir, mülki kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜLKİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mülki kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mülki kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mülki kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir ülkeyle ilgili olan

- Ülke yönetimine ilişkin

- Asker sınıfı dışında kalan



MÜLKİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Mülki erkân.



MÜLKİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mülki idare

