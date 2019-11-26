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  3. Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin eski valilerinden Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.Şeref defterini imzalayan Topaca, valilik makamında bir süre Aksoy ile görüşme gerçekleştirdi. Aksoy, Topaca'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden...

Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin eski valilerinden Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'a ziyarette bulundu.

Şeref defterini imzalayan Topaca, valilik makamında bir süre Aksoy ile görüşme gerçekleştirdi.

Aksoy, Topaca'ya ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Mülkiye Başmüfettişi Ercan Topaca, Vali Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti

Kaynak: AA

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