Mülteci çocukların hayvan bakım merkezini ziyaret etti

Türk ve mülteci çocuklardan oluşan 90 kişilik çocuk grubu Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini ziyaret etti.

Öğretmenleri eşliğinde geçici hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezini gezen 1. 2. ve 3. Sınıf 65'i mülteci 90 çocuk hayvanlarla ilgili bilgi aldıktan sonra onları elleriyle besledi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Zafer İlkokulunun ortaklaşa düzenlediği programda amaç çocukların küçük yaştan itibaren hayvan sevgisini kazanmaları ve Türk, mülteci çocukların kaynaşmasını sağlamak. Ziyarette bulunan çocuklar özellikle de yavru hayvanlarla ilgilendi, onları besledi, sevdi ve gönüllerince eğlendi.

Kaynak: İHA