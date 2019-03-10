Mülteci kadınlar, ’İzmir Kadın Emeği Fuarı’nda

Kültürpark'ta devam eden "Kadın Emeği Fuarı'na mülteci kadınlar da kendi el emeği ürünleriyle katılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin "Dünya Emekçi Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında bu yıl 10.'sunu düzenlediği "Kadın Festivali" Kültürpark 3 No'lu Hol'de, binlerce İzmirli kadının katılımıyla gerçekleşiyor. Festival kapsamında müzik dinletileri, paneller ve çeşitli etkinliklerin yanı sıra kurulan kadın emeğin fuarında da kadınlar kendi el emeği ürünlerini fuar ziyaretçilerine sergiliyor. Festivalin katılımcıları arasında kentin yeni sakinleri mülteci kadınlar da bulunuyor. Konak Kent Konseyi Mülteci Meclisi ve İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneğinin stantlarında Suriyeli, Türk ve İranlı kadınlar da ürünleri ile "Kadın Emeği Fuar'ında yerini aldı. Kadınlar yaptıkları yöresel kıyafetleri, nakış işlerini, çantaları, dekor ürünlerini, bez bebekleri İzmirli kadınlarla buluşturuldu.

"Çalışmalarımız kadınların dayanışmalarını hedefliyor"

Konak Mülteci Meclisinin yöneticilerinden Ezgi Baltalı meclislerinin 50'den fazla bileşeni ile karşılıklı entegrasyonu hedeflemek için kurulduğunu belirterek "Mülteciler de hemşehrilerimiz bilinci ile hareket ediyoruz ve mültecilerin de kent haklarına eşit ve adil bir şekilde erişebilmeleri için yaşama ortak katkı koymalarını amaçlayan çalışmalar sürdürüyoruz. Konak Mülteci Merkezimizdeki kadınların her hafta farklı bir çalışma kapsamında bir araya geldiği ev atölyelerinde elde ettiğimiz ürünleri getirdik. Çalışmalar kadınların hep birlikte üretime katkı sağlamasının yanında sosyal ve ekonomik yönden dayanışmalarını ve nefret söylemlerini azaltmayı da hedefliyor" dedi.

"Suriyeli kadınlar olarak biz de varız ve üretiyoruz"

İzmir'de Suriyeli Mültecilerle Dayanışma Derneği Kadın Kolları Temsilcisi Mirvat Halabi, 3 aydır fuara hazırladıklarını ifade ederek şunları söyledi: "Evimizde, dernek binamızda hazırladığımız ürünlerimizi sergiliyoruz. Bir kadın arkadaşımız kendi yağlı boya tablolarını getirdi. Yine evlerimizde yaptığımız Suriye tatlılarını da İzmirlilerle buluşturduk. "Suriyeli mülteci kadınlar olarak biz de varız, üretiyoruz ve yapabiliriz" demek için fuara katıldık. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. İzmirliler stantlarımızı ilgiyle inceliyor. Bizlerle ilgili akıllarına takılan soruları soruyorlar. Bir nevi yakınlaşma, kaynaşma oluyor."

Mülteci kadınların ürettiği el ürünleri 10 Mart akşamına kadar Fuar 3 No'lu Hol'de 191-192 ve 19 No'lu stantlarda ziyaret edilebilir.

Kaynak: İHA