İstanbul7 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Mülteci operasyonundan, kaçak kazıcılar çıktı

Mülteci operasyonundan, kaçak kazıcılar çıktı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu fenerinin yakınında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye giden ekipler kaçak kazıcılarla karşılaştı.

Mülteci operasyonundan, kaçak kazıcılar çıktı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na yapılan ihbarda, Aydın'ın Didim ilçesi Tekağaç Burnu fenerinin yakınında düzensiz göçmen bulunduğu bilgisinin ardından bölgeye giden ekipler kaçak kazıcılarla karşılaştı.

Dün gece saatlerinde Tekağaç Burnu feneri civarında bir grubun şüpheli hareketleri sonrası Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na vatandaşlar tarafından düzensiz göçmen ihbarı yapıldı. Bölgede devriye görevi yürütün Sahil Güvenlik botu ile birlikte Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri belirtilen adrese vardığında 3-4 kişinin izinsiz kazı yaptıkları ortaya çıktı.

Ekipler tarafından şüpheli şahıslar gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiler. Şahısların üzerinde tarihi eser kazısında kullanılan kazı malzemeleri ve araçları bulundu.

Mülteci operasyonundan, kaçak kazıcılar çıktı

Mülteci operasyonundan, kaçak kazıcılar çıktı

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.