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Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti.

Sınır kapılarının açıldığı iddiaları üzerine mülteciler Avrupa'ya geçmek için sınır kapılarına yöneldi. Gerek Suriye sınırından gerekse Türkiye içinden Avrupa'ya gitmek isteyen mülteciler yollara düştü.

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Kaynak: İHA




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