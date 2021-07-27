Mültecilerle ilgili açıklaması olay olmuştu! CHP, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sahip çıkmadı

Türkiye son günlerde CHP'li Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan'ın mültecilerin kullandığı su ve katı atık su giderlerine 10 kat oranında zam yapılacağını açıklamasını tartışıyor. Özcan'ın açıklaması partisinde de görüş ayrılıklarına yol açtı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yaptığı yazılı açıklamayla CHP, Özcan'ın arkasında durmadığını gösterdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Belediye Başkanımız Sayın Tanju Özcan’ın yabancılar ile ilgili görüşleri kendisini bağlamaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tutumu, Genel Merkezimiz ile temas kurduğunda kendisine iletilmiştir. Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır. Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde iktidara geldiğimizde, ülkemizin gerçek beka sorunu olan sığınmacı sorununu, kimseyi mağdur etmeden çözecek; Suriyeli misafirlerimizi güven içinde ülkelerine uğurlayacağız.

Ancak bu süre zarfında partimizin kırmızı çizgisi, hangi ırktan ve inançtan olursa olsun, hiçbir insanın ayrımcılığa maruz kalmaması, mağdur edilmemesidir.

Cumhuriyet Halk Partisi, tek bir insanın dahi temel yaşam hakkından mahrum bırakılmasını kabul etmez. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZLER TANJU ÖZCAN'A ÇEVRİLDİ

Şimdi gözler bu açıklama sonrası Tanju Özcan'ın gelecek hafta yapılacak olan belediye meclisi toplantısında aldığı kararı uygulayıp uygulamayacağına çevrildi.

Bolu'da yabancı uyruklular için bazı belediye hizmetlerine zam yapılacak!