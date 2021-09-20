Multimedya ne demek, TDK'ya göre Multimedya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Multimedya ne demek? Multimedya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi multimedya kelimesi. Peki multimedya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre multimedya nedir, multimedya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Multimedya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Multimedya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MULTİMEDYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Multimedya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Multimedya kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre multimedya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoklu ortam

