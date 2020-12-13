Zonguldak'ta yasaklı ırk köpek satışı yapan şahsa, 38 bin 252 lira ceza yediKaynak ustasının demir kürekli rock performansı sosyal medyayı salladı!İşçiliği beğenmedi, tamire gelen ustaların aracının camlarını indirdi!Çocuklarını sattığı iddia edilen Emine Çaylı kendini şöyle savundu: "Kızımı çaldılar"İstanbul’da soyguncu, market çalışanına dehşeti yaşattı! O anlar kameradaKoronavirüs teşhisi yapay zekayla konulabilecek!CHP'de yine taciz skandalı! Konya İl Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlatıldıDevlet yatılı okuluna silahlı baskın! Yüzlerce öğrenci kaçırıldıYasak saatinde apartman boşluğunda uyuşturucu kullanırken yakalandılar!Akdeniz 3.3 büyüklüğünde sallandı!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Mum ışığında kumar oynadılar! 32 kişiye 100 bin 800 TL ceza kesildi

Mum ışığında kumar oynadılar! 32 kişiye 100 bin 800 TL ceza kesildi

Adana'da Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynarken basılan 32 şahsa 100 bin 800 lira para cezası kesildi.

Mum ışığında kumar oynadılar! 32 kişiye 100 bin 800 TL ceza kesildi

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan baskında polis mum ışığında kumar oynayan 32 kişi tespit etti. Polis 32 kişiye Covid tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesti. Ayrıca kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.

Mum ışığında kumar oynadılar! 32 kişiye 100 bin 800 TL ceza kesildi

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT