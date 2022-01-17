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Mümanaat ne demek, TDK'ya göre Mümanaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Mümanaat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Mümanaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Mümanaat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Mümanaat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Mümanaat ne demek, TDK'ya göre Mümanaat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümanaat ne demek? Mümanaat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümanaat kelimesi. Peki mümanaat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümanaat nedir, mümanaat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜMANAAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümanaat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Mümanaat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mümanaat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Engel olma, karşı koyma

MÜMANAAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- mümanaat etmek

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