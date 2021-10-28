Mümin ne demek, TDK'ya göre Mümin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mümin ne demek? Mümin TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mümin kelimesi. Peki mümin ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mümin nedir, mümin kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜMİN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mümin kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mümin kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre mümin kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İnanan, inançlı, imanlı, mutekit

- Müslüman



MÜMİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Koca Mustafapaşa ücra ve fakir İstanbul / Ta Fetih'ten beri mümin, mütevekkil, yoksul

