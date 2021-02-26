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Mümin Sarıkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mümin Sarıkaya şarkıları

Ben Yoruldum Hayat adlı şarkıyla herkesin yakından tanıdığı Mümin Sarıkaya vatandaşlar tarafından merak konusu odlu. Peki Mümin Sarıkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mümin Sarıkaya şarkıları. Sarıkaya'nın hayatına ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Mümin Sarıkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mümin Sarıkaya şarkıları

Usta ses Mümin Sarıkaya, bu hafta İbo Show'un konukları arasında yer alması ile izleyicinin dikkatini çekti. Sarıkaya, ekranları başındakiler tarafından araştırma konusu oldu. Peki Mümin Sarıkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Mümin Sarıkaya şarkıları İşte ayrıntılar...

MÜMİN SARIKAYA KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk Halk Müziği Sanatçısı Mümin Sarıkaya, 1978 yılında Yozgat'ta dünyaya geldi. Daha 1 yaşındayken babasını kaybeden Sarıkaya küçük yaşta hayat mücadelesine başladı. Ben Yoruldum Hayat türküsü ile milyonlara kendisini tanıttı. İlk, orta ve lise eğitimini Yozgat'ta tamamlamıştır. 10 yaşında ağabeyinin yanında Bateri çalmaya başlamış ve ilk bağlama dersini de ağabeyinden almıştır. 28 yıl boyunca bağlama çaldı ve daha sonraki yıllarda ise beste yapmaya başladı.

Şarkılarını sosyal medya platformları aracılığı ile yayınlayan Mümin Sarıkaya, Youtube'da paylaştığı "Ben Yoruldum Hayat" bestesi ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Şarkısı birçok dizide yer almasıyla video klibi de 100 milyonun üzerinde izlendi. Sarıkaya, Ahmet Çelenk ile yolları kesiştikten sonra eserlerini bir albümde toplamaya karar verdi. Türkiye'nin farklı yerlerinde konserlerine devam ederken, aynı zamanda albüm hazırlıklarını tamamladı.

Mümin Sarıkaya kimdir? Nereli, kaç yaşında? Şarkıları

Sarıkaya'nın albümle aynı adı taşıyan, "Ben Yoruldum Hayat" ve daha önce single olarak yayınladığı "Al Başımdan Bu Dertleri" parçalarının da bulunduğu albümde 10 şarkı yer almakta. Ayrıca albümde yer alan parçalarda 6 tanesinin sözleri Sarıkaya'ya aittir.

Sarıkaya Yozgat'ta Müzisyenler ve Sanatçılar Derneği Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

EVLİ Mİ?

Ünlü şarkıcı Mümin Sarıkaya'nın hayranları hayatında birinin olup olmadığını merak ediyor. Şarkıcı Sarıkaya'nın evli olup olmadığına ilişkin hiç bir bilgi bulunmamakla beraber, sosyal medya hesabında da hiç bu yönde paylaşımı bulunmuyor.

MÜMİN SARIKAYA ŞARKILARI

Ben Yoruldum Hayat

Al Başımdan Bu Dertleri

Annem

Yazın Yağar Kar Başıma

Aşk Mı Sandın

Kalanların Ardından

Öldüğümü Bilmesinler

Yine Bir Hal Oldu / Bozlak

Sevda Türküleri

Şu Karşıki Dağda Kar Var Duman Yok

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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