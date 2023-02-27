Mun Ki Hwang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mun Ki Hwang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mun Ki Hwang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mun Ki Hwang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mun Ki Hwang 8 Aralık 1996 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 황문기 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mun Ki Hwang Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARES & SPORTSHAUS yapmaktadır. Mun Ki Hwang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Mun Ki Hwang'nin Gangwon FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Mun Ki Hwang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mun Ki Hwang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mun Ki Hwang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mun Ki Hwang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Ulsan H. U18

1 Temmuz 2014 yılında Académica U19

1 Temmuz 2015 yılında Coimbra

28 Nisan 2020 yılında Kulüpsüz

26 Haziran 2020 yılında FC Anyang

1 Ocak 2021 yılında Gangwon FC

Mun Ki Hwang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mun Ki Hwang şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Mun Ki Hwang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gwacheon Elementary School (과천초등학교, 2006),Anyang Elementary School (안양초등학교, 2007-2008),Anyang Middle School (안양중학교, 2009-2011),Ulsan Hyundai U18 (현대고등학교, 2012-2014),Académica Coimbra (2014-2015)

Güney Kore U16 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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