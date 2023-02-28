Munashe Garananga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munashe Garananga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Munashe Garananga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Munashe Garananga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Munashe Garananga 18 Ocak 2001 tarihinde Harare şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.Gerçek adı da Munashe Garananga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Munashe Garananga Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Munashe Garananga, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Munashe Garananga'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Munashe Garananga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Munashe Garananga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Munashe Garananga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Munashe Garananga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2022 yılında Dynamo Brest

13 Ocak 2023 yılında FC Sheriff

Munashe Garananga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Munashe Garananga şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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