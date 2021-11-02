Münazara ne demek, TDK'ya göre Münazara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münazara ne demek? Münazara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münazara kelimesi. Peki münazara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münazara nedir, münazara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNAZARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münazara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Münazara kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münazara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma

- Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü



MÜNAZARA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir fikrin münazarasıyla kütüphanesinin önünde sabahladığımız geceler olurdu.

