Münazara ne demek, TDK'ya göre Münazara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Parlamenter ne demek, TDK'ya göre Parlamenter kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? | Mavi takım kaptanı kim oldu? 1 Kasım 2021 PazartesiAz daha uyuyacaktı! ABD Başkanı Joe Biden gözlerini açık tutmakta zorlandıSenkroni ne demek, TDK'ya göre Senkroni kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | AFAD duyurdu! Mersin'de 3.6 büyüklüğünde depremMasterchef Midye dolma nasıl yapılır? | Midye dolma tarifi | Malzemeleri nelerdir?Muska ne demek, TDK'ya göre Muska kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Başakşehir 2 - 1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCUÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 1 Kasım 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Münazara ne demek, TDK'ya göre Münazara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münazara ne demek, TDK'ya göre Münazara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münazara kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Münazara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Münazara nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Münazara kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Münazara ne demek, TDK'ya göre Münazara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münazara ne demek? Münazara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münazara kelimesi. Peki münazara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münazara nedir, münazara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜNAZARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münazara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Münazara kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münazara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir konu üzerinde, belli kural ve yöntemlere uyularak yapılan tartışma
- Divan edebiyatında zıt varlıklar ve kavramlar arasındaki karşıtlığı anlatan yazı türü

MÜNAZARA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bir fikrin münazarasıyla kütüphanesinin önünde sabahladığımız geceler olurdu.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT