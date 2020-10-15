MÜNEVVER KARABULUT cinayeti nasıl oldu? | Bir çöp konteynerindeki gitar kutusunda başı, gövdesinden ayrılmış halde ceset bulunması üzerine polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ölümünün ardından üzerindeki kıyafetlerle çöpe atılan genç kadının üzerinde, kimlik bilgilerini taşıyan bir belgenin bulunmadığı öğrenildi. Otopsinin ardından kimliği belirlenen cesedin, 18 yaşındaki Münevver Karabulut'a ait olduğu belirlenince soruşturmanın kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda Karabulut cinayetinde baş şüpheli olarak belirlenen ve ünlü iş insanı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni olan Cem Garipoğlu'nun cinayeti işlediği belirlendi. Peki Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u neden öldürdü? Münevver Karabulut cinayeti nasıl oldu? İşte Münevver Karabulut cinayetinin detayları, fotoğrafları, tarihi, sebebi, olay yeri inceleme görüntüleri...

MÜNEVVER KARABULUT NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ?

CİNAYET TARİHİ VE SEBEBİ

3 Mart 2009 akşamı Münevver Karabulut'un cansız bedeni çöp toplayıcı bir kişi tarafından çöp konteynerinde parçalanmış halde bulundu. Yapılan adli tıp incelemesi sonucunda başı gövdesinden ayrılmadan önce bıçak darbeleriyle yaralandığı daha sonra öldüğü tespit edildi.

Garipoğlu olay gününü şöyle anlattı: "Ben olaydan 1 yıl önce Bebek'te tesadüfen Münevver Karabulut ile tanıştım. 5 ay sonra da sevgili olduk. Hatta Münevver ile sevgiliyken Enver ile tanıştık. Münevver 7-8 kez evimize geldi. Münevver'i annem ile de tanıştırdım. Olaydan birkaç gün önce bize gelmişti, tartıştık. Bana hakaret etmeye başladı. Erkekliğime hakaret etti. 'Sen nasıl erkeksin' dedi.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİ NASIL OLDU?

Çöp konteynerinde başı gövdesinden ayrılmış halde, bir temizlik işçisi tarafından bulunan Karabulut cinayeti için baş şüpheli Cem Garipoğlu, mahkeme heyetine verdiği ifadede pişman olduğunu ve Münevver'i ölü gördükten sonra kendisini de öldürmek istediğini, ancak yapamadığını belirterek, "Olay tarihinde Münevver'in okuluna gittim. Birlikte karar alıp bize geldik. Bizde kimse yoktu. Arka bahçeden içeriye girdik. İki sevgili gibi öpüştük sarıldık. O sırada Münevver lavaboya gitti. Masanın üzerinde bulunan telefonunu karıştırdım, mesajlara baktım. Sevgilim, canım yazılı mesajları gördüm. Mesajların ne olduğunu sordum. Münevver de "Ben seni seviyorum. Bu mesajın önemi yok" dedi. Münevver'in bu umursamaz tavrı beni çok kızdırdı. Israrlarla mesajların kimden geldiğini sordum. 'Sen benim babam mısın soruyor sun' dedi. Tartışma çıktı. Münevver'i çok sevdiğim için deliye döndüm. Cinnet mi geçirdim hatırlamıyorum, kendime geldiğimde Münevver'i ölü buldum. Masanın üzerindeki bıçakla vücuduna vurduğumu tahmin ediyorum. Münevver'i cansız görünce kendimi de öldürmek istedim. Ancak yapamadım.

Yanımızda kimse yoktu. Babam bana ne olduğunu sordu, beni sıkıştırdı. Ben de , kız arkadaşım Münevver'in eve geldiği, içtiğimizi ve onu kazayla ittiğim sırada kafasının masaya çaptığını söyledim. Evdeki kanın bu şekilde oluştuğunu söyledim. Babam da bana 'Münevver'i ara durumunu sor' dedi. Babamdan gerçeği gizledim. Şirket çalışanları Mehmet Karakayalı ve Habip Kurt'un bulunduğu lojmana geldik. Babam beni burada bıraktı ve gitti. Mehmet Karakayalı, bana soru sormaya başladı. Ben de babamla tartıştığımı söyledim. Bir süre sonra lojmana çıktım. Babam sonra geri geldi. Bahçeşehir'de bulunan bir kafeye gitmek istediğimi söyledim. Babam beni kafede bıraktı. Bir süre kafede tek başıma oturdum. Sonra hatırlamadığım bir şahıs geldi yanıma, uzun boyluydu. Beni tanıdığını düşündüm ve arabaya bindim. Bu kişille birlikte bilmediğim bir yere gittik. 6 saat yolculuk yaptık. 7 ay boyunca tek başıma bir evde kaldım, tanımadığım bir kişi 10 günde bir gelip yiyecek bırakıyordu. Saklandığım sırada ailemden kimseyle görüşmedim. 7 ay sonunda bir kişi eve geldi ve beni teslim edeceğini söyledi. Olup bitenleri televizyondan izliyordum. Ben bu kişiye, teslim olacağımı söyledim. Bu kişiyle birlikte yolculuk yaptık. Daha sonra yol kenarında beni bıraktı ve birazdan gelecek araca bin dedi. O araca bindim. Araçta avukat Aytekin Kaya vardı. Avukat bana büfeden yiyecek aldı. Daha sonra gelip polisler beni aldı. Pişmanım, böyle bir suş işlemek istemezdim. Keşke onun yerine ben ölseydim. Keşke onu geri getirmek mümkün olsaydı. Ailesi için zor bir durum. Benim yüzünden kızları öldü. Kendi ailem için de üzgünüm. Oğulları katil oldu. Suçu tek başıma işledim. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

MÜNEVVER KARABULUT CİNAYETİNİN DETAYLARI

Bu esnada, Adlı Tıp Kurumu’nun otopsi raporu da tartışmalara neden oldu. Otopsi raporuna göre Karabulut'un cesedi üzerinde Garipoğlu ailesi dışında birine ait sperm örnekleri bulunmuştu. Zanlının ailesi ve bir çok arkadaşından sperm örnekleri alındı ancak bir sonuç alınamadı. Hazırlanan ikinci otopsi raporunda sperm örneğinin aynı gün otopsi yapılan başka bir cesede ait olduğu belirlendi ve bir görevli hakkında soruşturma başlatıldı.

Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah ile Karabulut ailesi arasında açıklamalar nedeniyle gerginlikler yaşandı. Cerrah'ın "Kızlarını neden takip etmemişler” sözlerine tepki yağdı.

Münevver Karabulut’un, saat 20.30’da cesedinin bulunduğu 3 Mart günü, okulda bulunduğu saat 11.26 ile 11.47 saatleri arasında bir numaraya 8 kez cep telefonu ile mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Cep telefonunun Ankara’da görevli teğmen C.Y.C.'ye ait olduğunu tespit etti. Münevver'in babası Süreyya Karabulut da, kızının Ankara'daki görevli teğmenle konuşma kayıtlarının olduğunu bildiklerini söyledi. Karabulut, "Bu genç teğmen kızım Münevver'in Ayvalık Sarımsaklı'dan arkadaşı. Biz konuştuklarını ve tanıştıklarını biliyorduk" dedi.

Cinayetin üzerinden 160 gün geçmişti ki, Hayyam Garipoğlu'nun baba Süreyya Karabulut'a para teklif ettiği ve Karabulut'un 3 milyon Euro istediği öne sürüldü. Görüşmeyi doğrulayan baba, zanlının teslim edilmesi karşılığında bu parayı istediğini ve parayı MS hastaları için hastane açmak için kullanacağını açıkladı.

CİNAYET FOTOĞRAFLARI VE OLAY YERİ İNCELEME GÖRÜNTÜLERİ