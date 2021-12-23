Münevver ne demek, TDK'ya göre Münevver kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münevver ne demek? Münevver TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münevver kelimesi. Peki münevver ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münevver nedir, münevver kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNEVVER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münevver kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Münevver kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münevver kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aydın

- Aydınlatılmış



MÜNEVVER CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ustanın kendisini küçük burjuva münevveri diye aşağılık görmesinin acısını çıkarıyor.

