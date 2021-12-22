Teklif Tekellüf ne demek, TDK'ya göre Teklif Tekellüf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Türk-Alman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1096102192022 Türk-Alman Üni. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 109610182Münfail ne demek, TDK'ya göre Münfail kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Pamukkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1086104042022 Ondokuz Mayıs Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 108211187Dokuzaltmışbeşlik ne demek, TDK'ya göre Dokuzaltmışbeşlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?2022 Kırıkkale Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 1066105342022 Kastamonu Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık Lisans) | 106410024Zinhar ne demek, TDK'ya göre Zinhar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul1 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Münfail ne demek, TDK'ya göre Münfail kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münfail ne demek, TDK'ya göre Münfail kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münfail kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Münfail ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Münfail nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Münfail kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Münfail ne demek, TDK'ya göre Münfail kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münfail ne demek? Münfail TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münfail kelimesi. Peki münfail ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münfail nedir, münfail kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

MÜNFAİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münfail kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Münfail kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münfail kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gücenmiş, alınmış, kırgın
- Edilgin

MÜNFAİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sende kalmıştı münfail, kırgın / Muzdarip gönlümün son ümidi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT