Münfail ne demek, TDK'ya göre Münfail kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münfail ne demek? Münfail TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münfail kelimesi. Peki münfail ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münfail nedir, münfail kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNFAİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münfail kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Münfail kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münfail kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gücenmiş, alınmış, kırgın

- Edilgin



MÜNFAİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sende kalmıştı münfail, kırgın / Muzdarip gönlümün son ümidi

