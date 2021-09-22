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Münferiden ne demek, TDK'ya göre Münferiden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Münferiden kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Münferiden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Münferiden nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Münferiden kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Münferiden ne demek, TDK'ya göre Münferiden kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Münferiden ne demek? Münferiden TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi münferiden kelimesi. Peki münferiden ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre münferiden nedir, münferiden kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Münferiden kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Münferiden kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

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MÜNFERİDEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Münferiden kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Münferiden kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre münferiden kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tek başına

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