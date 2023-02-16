Munir El Haddadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munir El Haddadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Munir El Haddadi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Munir El Haddadi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Munir El Haddadi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Munir El Haddadi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Munir El Haddadi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Munir El Haddadi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Munir El Haddadi 1 Eylül 1995 tarihinde El Escorial şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fas,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Munir El Haddadi Mohamed şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Munir El Haddadi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Feel Winner yapmaktadır. Munir El Haddadi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Munir El Haddadi'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Munir El Haddadi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Munirhaddadi

http://www.instagram.com/munirhaddadi

http://www.facebook.com/munir

Munir El Haddadiboyu ve yaşı kaç

Munir El Haddadi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Munir El Haddadi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 12.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Munir El Haddadi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Munir El Haddadi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Barça U16

1 Temmuz 2012 yılında Barça U18

1 Temmuz 2013 yılında Barça U19

1 Mart 2014 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2015 yılında Barcelona

30 Ağu 2016 yılında Valencia

30 Haziran 2017 yılında Barcelona

1 Eylül 2017 yılında Alavés

30 Haziran 2018 yılında Barcelona

11 Ocak 2019 yılında Sevilla

31 Ağu 2022 yılında Getafe

Munir El Haddadi kimdir

Munir El Haddadi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Munir El Haddadi şuan Getafe takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CD Galapagar (2007-2009), DAV Santa Ana (2009-2010), Atlético de Madrid (2010-2011)

Munir El Haddadi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 9 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

İspanya takımında 19 numaralı formasıyla 8 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 10 gol atmıştır.

İspanya U19 takımında 17 numaralı formasıyla 5 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Munir El Haddadi nereli

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