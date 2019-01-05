 Münir Özkul mezarı başında anıldı

ÜNLÜ tiyatro oyuncusu Münir Özkul, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı.

Münir Özkul, ölümünün birinci yılı nedeniyle mezarının bulunduğu Bakırköy Mezarlığı'nda anıldı. Anma törenine, Özkul'un kızları Hayriye Özkul Işık, Güner Özkul ve sanatçının dostları ile sevenleri katıldı. Anmaya gelenler, oyuncunun Türk bayrağı örtülen mezarına karanfiller bıraktı. "Ve onu anmak için ailece toplandık" diyen Güner Özkul, "Çocukken Bakırköy'e akrabalarımızı görmeye geldiğimizde babam uzaktan "Bak paşa deden orada yatıyor" derdi. O zamanlar hiç aklıma gelmezdi ölümün ne olduğu. Bir gün kızıma benim de bu taşı gösterip "Bak deden orda yatıyor" diyeceğim de aklımın ucundan geçmezdi. Ölüm ne demek bilmezdim. Ölüm sevdiğimiz kişilerin yokluğu anlamına gelirmiş, bunu bilmezdim. Ama oldu işte. Bakırköy'ün haylaz çocuğu evine döndü" dedi.

Güner Özkul, babası ve arkadaşlarının yarattıkları karakterlerin, aşıladığı değerlerin sonsuza dek kalplerinde yaşayacağını söyledi.

Güner Özkul'dan sonra Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da kısa bir konuşma yaptı. Kerimoğlu, "Münir Özkul Türkiye'de sinema yaparken emeğin değerini, sevginin değerini, kardeşliğin değerini, ailenin değerini bize en iyi anlatan sanatçılardan biriydi. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisini saygıyla anıyoruz. Bütün sevenlerine ve ailesine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli sanatçılardan biri olarak yad edeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından Özkul'un mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

(FOTOĞRAF)

DHA