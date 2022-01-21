Müntehap ne demek, TDK'ya göre Müntehap kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müntehap ne demek? Müntehap TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müntehap kelimesi. Peki müntehap ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müntehap nedir, müntehap kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNTEHAP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müntehap kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müntehap kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müntehap kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Seçilmiş, seçme

