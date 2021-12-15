Müntehir ne demek, TDK'ya göre Müntehir kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müntehir ne demek? Müntehir TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müntehir kelimesi. Peki müntehir ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müntehir nedir, müntehir kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜNTEHİR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müntehir kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müntehir kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müntehir kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kendini öldüren, intihar eden

