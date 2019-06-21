Munzur Çayı’na düşen genci arama çalışmalarına JÖAK da katıldı

Tunceli-Ovacık karayolunda bir otobüsün çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmalarına Jandarma Özel Asayiş Komutanlığından ekip de katıldı. Arama çalışmalarına Vali Tuncay Sonel de eşlik etti.

Ovacık karayolunda bir yolcu otobüsünün çarpması sonucu Munzur Çayı'na düşen Engin Eroğlu'nu (28) arama çalışmaları AFAD, Jandarma, JÖAK, emniyet ve sağlık birimlerinin katılımıyla sürüyor. Tunceli Valisi Tuncay Sonel de Uzunçayır Baraj Gölü'nde ve Munzur Çayı boyunca yapılan arama çalışmalarına katıldı.

Kayıp gencin babası Ali İbrahim Eroğlu, yetkililere teşekkür ederken Vali Tuncay Sonel de çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Vali Sonel, "15 Haziran 2019 tarihinde talihsiz bir trafik kazasında; otobüsün çarpmasıyla Munzur Nehri'ne düşen Engin kardeşimizi devletimizin tüm birimleriyle arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaya jandarma özel asayiş komutanlığından da 6 kişilik bir profesyonel ekip geldi" dedi.

Kaynak: İHA