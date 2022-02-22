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Müphem ne demek, TDK'ya göre Müphem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Müphem kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Müphem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Müphem nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Müphem kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Müphem ne demek, TDK'ya göre Müphem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müphem ne demek? Müphem TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müphem kelimesi. Peki müphem ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müphem nedir, müphem kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MÜPHEM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müphem kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Müphem kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müphem kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belirsiz
- Açık ve belirgin olmaksızın

MÜPHEM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Akşamları başında müphem bir hararet, oysa elleri ayakları buz.
- Müphem konuşuyor.

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