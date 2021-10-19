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Murabıt ne demek, TDK'ya göre Murabıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Murabıt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Murabıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Murabıt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Murabıt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Murabıt ne demek, TDK'ya göre Murabıt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Murabıt ne demek? Murabıt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi murabıt kelimesi. Peki murabıt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre murabıt nedir, murabıt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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MURABIT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Murabıt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Murabıt kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre murabıt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Savaşçı derviş
- Marabut

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