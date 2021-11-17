Müracaat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve görevlisi İş İlanları

Müracaat Görevlisi görev tanımı nedir, Müracaat Görevlisi ne iş yapar, Müracaat Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Müracaat Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Müracaat Görevlisi Tanımı;

Giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak, Giriş kapısında personelin giriş kartlarını takmalarını sağlamak, takmayanları ikaz etmek. Gelen ziyaretçi ve iş takipçilerine yardımcı olmak. Ziyaretçi ve iş takipçilerinden şüpheli görülenleri izlemek, amire veya nöbetçi memuruna bildirmek.

Müracaat Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Müracaat Görevlisi Maaşları

Müracaat Görevlisi maaşı ortalama aylık 2.990- TL’dir. En düşük Müracaat Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.600- TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Müracaat Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İş kur Müracaat Görevlisi İş İlanları İçin Tıklayın

Müracaat Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Müracaat Görevlisi Ne İş Yapar?

Giriş ve çıkışı kontrol altında bulundurmak,

Giriş kapısında personelin giriş kartlarını takmalarını sağlamak, takmayanları ikaz etmek.

Gelen ziyaretçi ve iş takipçilerine yardımcı olmak.

Ziyaretçi ve iş takipçilerinden şüpheli görülenleri izlemek, amire veya nöbetçi memuruna bildirmek.

Ziyaretçi ve iş takipçilerinin kimliklerini alarak, kimliğini ziyaret ve iş takibi defterine kaydetmek ve ziyaretçi kartını vermek.

Ziyaretçilerle bürolar arasında telefon görüşmesi sağlanarak ziyaretin ziyaretçi odasında yapılmasını sağlamak.

Ziyaretçi ve iş takipçilerinin ellerinde bulunan çanta, paket, torba vb. gibi eşyalarını kontrol etmek, gerekiyorsa emniyetli bir yere bırakılmasını sağlamak.

Ziyaretçi ve iş takipçilerini belirli saatlerde içeriye almak, bu saatlerin dışında içeriye girmelerine müsaade etmemek.

Bölme, kat veya binaya giren ve çıkanları kontrol altında bulundurmak. Bölgeye giren otoların giriş kartlarını kontrol etmek, yakıt veya malzeme getiren araçların kontrollerini yapmak ve bu gibi araçların geldiklerini ilgililere duyurmak gibi görevleri yapar.

Müracaat Görevlisi Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Müşteri Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Grubu :

Müşteri Danışma Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Danışma Elemanları

Müracaat Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Müracaat Görevlisi mesleğinin meslek kodu 4225.01 olarak belirlenmiştir

YORUM KAT: Yukarıdaki Müracaat Görevlisi maaşlarına ek sizlerde Müracaat Görevlisi mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?