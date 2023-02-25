Murad Khachayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murad Khachayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murad Khachayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murad Khachayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murad Khachayev 14 Nisan 1998 tarihinde Lugansk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Murad Şamil oğlu Xaçayev (ukr. Хачаєв Мурад Шамільович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murad Khachayev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Murad Khachayev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sumqayıt PFK futbol takımında oynamaktadır. Sumqayıt PFK takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Murad Khachayev'nin Sumqayıt PFK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murad Khachayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murad Khachayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murad Khachayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murad Khachayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

30 Haziran 2019 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2019 yılında Sumqayıt

Murad Khachayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murad Khachayev şuan Sumqayıt PFK takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Murad Khachayev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shakhtar Donetsk

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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