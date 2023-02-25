Murad Musayev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murad Musayev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murad Musayev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murad Musayev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murad Musayev 13 Haziran 1994 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Murad Şöhrət oğlu Musayev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murad Musayev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KHAN Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Murad Musayev'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Murad Musayev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murad Musayev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murad Musayev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murad Musayev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Qabala

1 Temmuz 2017 yılında FK Sabail

16 Ocak 2018 yılında FK Shuvalan

1 Ağustos 2018 yılında FK Zira 2

1 Temmuz 2019 yılında FK Qabala

Murad Musayev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murad Musayev şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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