Murad Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murad Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murad Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Murad Valiyev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Murad Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murad Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Murad Valiyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murad Valiyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murad Valiyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murad Valiyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murad Valiyev 27 Mart 2002 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan,Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Murad Vəliyev şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murad Valiyev Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Murad Valiyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCI Levadia futbol takımında oynamaktadır. FCI Levadia takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Murad Valiyev'nin FCI Levadia ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Murad Valiyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murad Valiyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Murad Valiyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murad Valiyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Kalev Altyapı

1 Ocak 2017 yılında Kalev U17

1 Temmuz 2018 yılında Bad Aibling U17

1 Temmuz 2019 yılında Rosenheim U19

1 Temmuz 2020 yılında Kalev

27 Ocak 2022 yılında FCI Levadia

Murad Valiyev kimdir

Murad Valiyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murad Valiyev şuan FCI Levadia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Levadia Tallinn (2007-2011), Kalev Tallinn (2012-2018) DFI Bad Aibling (2018-2019), TSV 1860 Rosenheim (2019-2020)

Murad Valiyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Azerbaycan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 10 numaralı formasıyla 13 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Murad Valiyev nereli

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