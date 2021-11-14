Müradif ne demek, TDK'ya göre Müradif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Müradif ne demek? Müradif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi müradif kelimesi. Peki müradif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre müradif nedir, müradif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MÜRADİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Müradif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Müradif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre müradif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş anlamlı

