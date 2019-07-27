Muradiye 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Muradiye ilçesindeki Akbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Akbulak Mahallesi girişinde icra edilen yol emniyet ve kontrol uygulaması esnasında, durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 11 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA