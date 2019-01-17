"Muradiye Su'nun satılması söz konusu değil"

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden Jeotermal AŞ. himayesindeki Muradiye Su firmasının satıldığı iddialarının asılsız ve kasıtlı olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, belediye himayesindeki Muradiye Su firmasının İsraillilere satıldığına ilişkin sosyal medyada birtakım iddialarda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Aktaş, Muradiye Su firmasının satışının, seçim sathı mahallinde tamamen algı oluşturmak için yapılmış bir haber olduğunu vurgulayarak, "İsraillilere satıldı, Yahudilere satıldı denmesi kulağa da gizemli geliyor. 'Oranın daha rantabl işletilmesi ile ilgili ne yapabiliriz'i konuşmuştuk' ama bu konu komisyonda karar alınması gereken, ardından ihale sürecine çıkılıp meclis kararı gerektiren bir konu." ifadesini kullandı.

İlgili konuda mecliste satış kararı alınması gerektiğini vurgulayan Aktaş, şu bilgileri verdi:

"Kasıtlı olarak seçim sürecinde şahsıma ve partime yapılmış bir hamle veya diğer bazı su firmaları tarafından karalamak adına yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Muradiye Su için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, 10 şirketimizde de olduğu gibi. Bu kurum için bir satış durumu olursa onun kararı buradan, meclisten çıkar. İhale kararı alınır ki, bu tüm Türkiye'de haber olur, duyulur. Muradiye Su'yun satılması gibi bir durum söz konusu değil."





Kaynak: AA