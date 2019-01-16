Muradiyeli atlet Zeynep, Portekiz'de Türkiye'yi temsil edecek

VAN'ın Muradiye ilçesinde yaşayan Milli Atlet Zeynep Bayçınar (16) genç yaşta çok sayıda madalya kazanmayı başararak, milli takıma girdi. Milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışmalara katılma hakkı kazanan Bayçınar, şimdi de Portekiz'de yapılacak Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarında Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

Muradiye ilçesinde 2 yıl önce Muradiye Belediyesi bünyesinde Atletizm İhtisas Kulübü açıldı. Buradaki kurslara katılan sporcular da Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'in verdiği destekle çeşitli yarışmalara katılıp madalyalar kazandı. Atletizm kurslarında hazırlananlar arasında bulunan Zeynep Bayçınar da kısa sürede girdiği yarışmalarda çok sayıda madalya kazanmayı başararak, milli takıma girdi ve milli sporcu olarak yurt dışında yapılan yarışmalara katılma hakkı kazandı.

Uluslararası yarışmalara katılan Zeynep Bayçınar, Nisan 2018'de Fransa'nın Paris kentinde yapılan ve 33 ülkenin katıldığı Dünya Liselerarası kros şampiyonasında genel sıralamada 25'inci ve 2003 doğumlu olarak dünyanın en iyi koşan sporcusu oldu. Bayçınar, Adana'da 12 Ocak tarihinde kendisinden büyük sporcularla üst kategoride yarışarak, kulüplerarası kros ligi U20 genç kadınlar kategorisinde yapılan yarışmalarda da Türkiye üçüncüsü oldu. Zeynep Bayçınar, bazı koşulara da Fenerbahçe Spor Kulübü adına katılıyor.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Zeynep şimdi de Portekiz'in Albufeira kentinde 3 Şubat'ta yapılacak olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası kros yarışmalarında Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi temsil edecek. Antrenörü Enez Kaplan ile birlikte yarışmalara hazırlanmak için Antalya'da kampa giren Bayçınar, yarışmada yaş itibariyle en küçük sporcu unvanını da taşıyor. Antrenör Kaplan, "Belediyenin sunduğu destek arttıkça sporcularımız da var güçleriyle çalışmaya başladılar. Bunu girmiş oldukları her yarışmada madalyalar kazanarak gösterdiler. Bunun en son örneği, 12 Ocak Adana'da yapılan yarışmadır. Belediyenin bize verdiği destek ve sunmuş olduğu imkanlar arttıkça bizler de başarmaya devam edeceğiz. 2019 yılı içerisinde Avrupa ve dünya çapında madalya hedefimiz var. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için sıkı bir çalışma içine girdik. Bugüne kadar bizlere destek veren Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Yücel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

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DHA