Murahmetjan Muzepper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Murahmetjan Muzepper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Murahmetjan Muzepper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Murahmetjan Muzepper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Murahmetjan Muzepper 14 Ocak 1991 tarihinde Kashgar, Xinjiang şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 木热合买提江·莫扎帕 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Murahmetjan Muzepper Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Murahmetjan Muzepper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Port futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Port takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Murahmetjan Muzepper'nin Shanghai Port ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Murahmetjan Muzepper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Murahmetjan Muzepper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Murahmetjan Muzepper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Murahmetjan Muzepper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında SD Luneng

1 Şubat 2010 yılında HN Jianye

31 Aralık 2010 yılında SD Luneng

4 Ocak 2014 yılında HN Jianye

9 Ocak 2017 yılında TJ Teda

17 Ocak 2020 yılında SH SIPG

Murahmetjan Muzepper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Murahmetjan Muzepper şuan Shanghai Port takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Murahmetjan Muzepper Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Shandong Luneng Taishan (2004-2009)

Çin takımında 13 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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