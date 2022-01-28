Murakıp (Muhasebe İşleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Murakıp (Muhasebe İşleri) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Murakıp (Muhasebe İşleri) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Murakıp (Muhasebe İşleri) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Murakıp (Muhasebe İşleri) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Murakıp (Muhasebe İşleri) Maaşı Ne Kadar? 2022 Murakıp (Muhasebe İşleri) Maaşları

Murakıp (Muhasebe İşleri) maaşı ortalama olarak aylık 11400_TL'dir. En düşük Murakıp (Muhasebe İşleri) maaşı 8800_TL, En yüksek ise 14000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Murakıp (Muhasebe İşleri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2411.11

Meslek Adı :

Murakıp (Muhasebe İşleri)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Bir ticari işletme, özel enstitü veya resmi dairenin muhasebesi ile ilgili kayıtlarını ve mali beyannamelerini kuruluş amaçlarına ve talimatlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını tespit için inceleme ve araştırma yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Murakıp(Muhasebe İşleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Muhasebe kayıtlarının uygun bir şekilde işlenip işlenmediğini tespit etmek için günlük defter veya yevmiye defteri gibi esas kayıtları kontrol edip yevmiye defterindeki kayıtların defteri kebire geçirilip geçirilmediğini araştırmak,

b) Eldeki nakit miktarını sayarak tespit edip, banka bakiyesini kontrol etmek,

c) Tahsil edilecek ve ödenecek senetlerle, ciro edilebilir bonoları kontrol ve teyit etmek,

d) Ödenen çekleri inceleyip bunların miktarlarını, imzalarını, iptal şerhlerini ve kasa defterine hangi tarihte işlendiklerini araştırmak,

e) Bulduğu fazla ve açıkların nedenlerini kayıtlardan incelemek,

f) Mukavele, şartname, yazışmalar ve benzeri işlemleri denetlemek,

g) Hesaplarda detaylı kontrole ihtiyaç duyulan konulara karar vererek özel dikkat isteyen noktaları planlayıp, yapmak,

h) Murakıplığın basit safhaları üzerinde çalışan diğer kimselere nezaret edebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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