Twitter'da akşam saatleri sularında Murat Ağırel tt (trendtopic) listesine yükseldi. Gündem olan yazarın ardından, durumu anlamaya çalışanlar "Murat Ağırel kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Ağırel Twitter'da neden gündem oldu?" sorusunu merak ediyor. Haberimizde merak edilen konu başlığına yer verdik. İşte Murat Ağırel'in biyografisi...

MURAT AĞIREL KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Adana Ceyhan'da 23 Eylül 1978 yılında dünyaya gelen Murat Ağırel, 43 yaşındadır. İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimlerini Ceyhan'da tamamlayan Ağırel, Lisans eğitimini Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Otomotiv Bölümü'nde tamamlamış ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nü de başarı ile bitirmiştir.

2006 senesinde Bizkaçkişiyiz Sivil Toplum Platformu kurucusu ve İstanbul İl Başkanlığını yürütmüştür. Dört büyük Cumhuriyet Mitingi'ni tertip etmiş, 3 Hukuka Saygı Mitingi, 7 Teröre Lanet Mitingi, 22 Sokak yürüyüşü, 1274 salon toplantısı, 5 Türkiye Forumu'nu da düzenleyenlerden olmuştur. Memleket Sevdalıları Derneği kuruculuğunu yapmıştır ve 3 dönem Genel Başkanlığı görevinde de bulunmuştur. 2008 yılında Ergenekon davasında gözaltına alınmış ve 7 yıl 3 ay cezaya çarptırılmıştır.

Son yıllarda kamu kurumlarındaki usulsüzlük iddiaları ile ilgili yazılmış Şaki – İlk Defa Yayımlanan Sayıştay Belgeleri isimli kitabı ve Sarmal adlı kitabı yayınlamıştır.

Murat Ağırel son olarak Yeniçağ Gazetesi'nde yazar olarak çalışmaktadır. Daha önce Medya Siyaset ve Oda TV bünyesinde de yer almış ve yazılar yazmıştır. 27. dönem İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı olarak seçime girmiştir.

Yazar olan Murat Ağırel'in Şaki ve Sarmal isminde iki kitabı vardır.

MURAT AĞIREL TWİTTER'DA NEDEN GÜNDEM OLDU?

TÜGVA ile ilgili paylaşımlarıyla dikkat çeken Murat Ağırel Twitter gündeminde konuşulmaya devam ediliyor.