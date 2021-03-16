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Murat Akdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?

Oyuncu, Hande Erçel'in yeni sevgilisinin Murat Akdoğan olduğu ileri sürüldü. Bu söylentilerin ardından Murat Akdoğan'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. Murat Akdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Murat Akdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?

Sen Çal Kapımı dizisinin oyuncusu Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bursin'le anılırken yeni aşk dedikodusuyla gündeme bomba gibi oturdu. Hande Erçel'in Murat Akdoğan isimli genç iş insanıyla bir aydır gözlerden uzak aşk yaşadığı iddia edildi. Peki Murat Akdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi? İşte tüm detaylar haberimizde..

MURAT AKDOĞAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Ethica, Estethica Hastaneleri, Ethica Sigorta ve MYC İnşaat’ın bağlı olduğu MYC Partners’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Murat Akdoğan’ın oğlu olan Muratcan Akdoğan, 1985 doğumludur. Muratcan Akdoğan babasının izinden giden 36 yaşında genç iş adamıdır. Muratcan Akdoğan'ın oldukça çapkın olduğu konuşulmaktadır.

MURAT AKDOĞAN HANDE ERÇEL'İN SEVGİLİSİ Mİ?

Daha öncede adı Sinem Kobal ile aşk dedikodularına karışan ve o dönemden magazin dünyasının aşina olduğu bir isim haline gelen Muratcan Akdoğan ile Hande Erçel arasında ortaya atılan aşk iddiaları hakkında iki taraftan henüz açıklama gelmedi. 

Öte yandan ikili İnstagram'dan birbirlerini takip ediyor.

Murat Akdoğan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Akdoğan Hande Erçel'in sevgilisi mi?

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