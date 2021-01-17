Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın Akit TV'de yayınlanan bir programda sağlıkçılara yönelik kullandığı cümleler büyük tepki çekti. Peki ; Murat Alan kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Alan sağlıkçılara ne dedi?

MURAT ALAN SAĞLIKÇILARA NE DEDİ?

6 bin liradan aşağı maaş alan hemşire olmadığını söyleyen Murat Alan, sağlıkçıların sürekli 'özlük hakları' meselesini ortaya attığından yakındı.

Sağlıkçıların yaşanılan bu kriz ortamında özlük hakları gibi konuları açmamaları gerektiğini dile getiren Alan, şöyle konuştu;

“Afrin’e ordumuz gideceği zaman subaylarımızın ‘bizim özlük haklarımızı verin’ demesi gibi. Yahu biz bunu mu konuşuyoruz? TSK’nın oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız, yoksa sizin özlük hakları konusunu mu? (…) Bu ne biliyor musunuz? ‘Rüşvetimi ver susayım’ mantığı gibi bir şey.”

Pandemi fark etmeksizin emeklerini ortaya koyan. Emeklerinin karşılığının asla maddi değerler ile ölçülmeyecek sağlık çalışanlarına bu denli bir üslup ile hitap edemezsiniz. Şahsı şiddetle kınıyor gereğinin yerine getirilmesini temenni ediyoruz.#MuratAlanHaddiniBil pic.twitter.com/LScVw1138Z — Türkiye Lisans Hemşireleri (@TLHemsireleri) January 17, 2021

MURAT ALAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Murat Alan, şu anda Yeni Akit gazetesi haber müdürüdür. 2006 yılından bu yana Akit'te çeşitli kademelerde görev alan Murat Alan daha önce gazetenin İstihbarat Müdürü idi. Alan, son olarak MİT TIR'larına ilişkin fotoğrafları yayınlayarak FETÖ'nün önemli isimlerinin tutuklandığı süreci başlatmıştı.

Murat Alan ayrıca Uluslararası Medya Enformasyon Derneği'nin (UMED) Disiplin Kurulu Üyesidir.

Alan'ın nereli ve kaç yaşında olduğuna ilişkin net bir bilgi bulunamamıştır.