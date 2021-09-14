Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Abdülkerim Murat Atik istifa etti. Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. Bununla birlikte " Murat Atik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Atik neden istifa etti?" soruları gündeme geldi. Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

MURAT ATİK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Murat Atık veya Murat Atik, 18 Kasım 1967 tarihinde Bursa'nın Mudanya ilçesinde dünyaya geldi. Ailesiyle beraber İstanbul'a yerleştikleri dönemde, Atik henüz 2 yaşında iken annesi aileyi terk eder. 1968 yılında, babası otomobil fabrikasında çalışmak üzere Paris'e taşınmış ve 1973 yılında oğlu Murat Atik'i de yanında götürmüştür.

Babasının işi nedeniyle Paris'e yerleşen Atik, Sorbonne'da hukuk okumaya başladı. Öğrencilik döneminde para kanzamak için "Le Cirque" adlı kulüpte çalışmaya başlayan Atik, Üniversite'yi terk etti. Kulüpte ilk önce tiyatro oyunlarında yer aldı, daha sonra bu işi de kendine uygun bulamayıp futbolcu olmaya karar verdi.

Ancak yine istediğini bulamayan Murat, gece kulüplerinde barmen olarak çalıştı. Barmen olarak başladığı "Le Cirque" adlı kulüpte gösteri düzenlemeye başlamıştır.

Le "Café Vogue", le "Niel’s" ve le "Bus Palladium"'da daha sonra çalışan Murat Atık, 2003 yılından itibaren Pink Paradise'da dünya'nın dört köşesinden gelen 40 dansöz ile gösteri düzenlemeye başlamıştır.

2005'te kabareyi satın alır ve 2006 yılında 700 oğrenciyi ağırlayacak Pink School adlı striptiz okulu açmıştır. 2007 yılında, Hırvatistan'ın Porec kentinde "Byblos" adlı 17.000 kişilik bir gece kulübü açmıştır. Aynı senede Fransa'da yılın adamı seçildi. 2008'de Zagreb Opera'sını satın almış ve "The Best" adlı gece kulübüne çevirmiştir.

David Guetta'nın eşi olan Cathy Getta ile birlikte Şanzelize Caddesi'nde bulan "La Suite" adlı gece kulübünü işletmektedir.

Joanna Yelena ile evli olan Atık, bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

MURAT ATİK NEDEN İSTİFA ETTİ?

TCDD ile 4 Nisan’da 40 milyon euroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan Atik’in aynı zamanda Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti.