Murat Aydın Ardahanlı hemşehrilerle halay çekti

Rüzgarlıbahçe'de bir salonda "Ardahanlı Hemşehri Buluşması"na katılan AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, "Beykoz'da yaşayan hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu olmasını hedefliyoruz. Bütün projelerimizin nihai amacı mutluluğunuza hizmet etmektir" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'ne sayılı günler kala hemşehri buluşmalarına ağırlık veren AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, Rüzgarlıbahçe'deki bir salonda Ardahanlılarla buluştu. Programa Aydın'ın yanı sıra MHP İlçe Başkanı Oğuzhan Karaman, İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, ilçe yöneticileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı programda Ardahanlıların geleneksel folklor gösterisinin ardından Aydın bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan adayı Murat Aydın, "Burayı güzellik katan sizlersiniz, Rabbim eksikliğinizi göstermesin. Evlerimiz ailelerimizle, sokaklarımız hemşehrilerimizle, Beykoz ise 247 bin kişiyle güzel. Bu güzelliği sağlayan aile bireylerimiz 83 milyonun tamamıdır. Güzelliğin asli unsuru olan komşularımıza hep beraber gönlümüzü açmalıyız. Bu olduğu zaman birlik, dirlik, barış ve huzur olacak. Gönüller birbirine açıldığı zaman bu ülke adeta cennet gibidir. Beykoz'da yaşayan hemşehrilerimizin daha mutlu ve huzurlu olmasını hedefliyoruz. Bütün projelerimizin nihai amacı mutluluğunuza hizmet etmektir. Ay yıldız bu ülkede varsa huzur ve barış vardır. Bu anlamda katkılarınız için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Murat Aydın vatandaşlarla halay çekti

Konuşmasının ardından Aydın'a sembolik olarak minik bir saz hediye edildi. Daha sonra gençler tarafından çalınan müziği duyan Aydın, salonda onlarla beraber halay çekti. Başkan adayının çektiği halay renkli görüntüler oluşturdu. Salona girişte sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları ise vatandaşların gönlünü kazandı.

Kaynak: İHA