Beykozlu gençler tarafından davul, zurna ve meşalelerle görkemli bir şekilde karşılanan AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, "Gençlerimizin daha güzel bir Beykoz'da yaşaması için çalışacağız. İkinci evleri "Bilgi Evleri" olacak" dedi.

AK Parti'nin Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, ilçedeki temaslarını sürdürüyor. Murat Aydın bu kez, AK Parti Beykoz Gençlik Kolları tarafından Ahmet Mithat Efendi Sahnesinde düzenlenen programa katıldı. AK Parti Beykoz Gençlik Kolları tarafından düzenlenen programa Murat Aydın'ın yanı sıra, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, Beykoz İlçe Teşkilatı Başkanı Hanefi Dilmaç, İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Furkan Çeliker de katıldı.

Gençler Aydın'ı meşale, davul ve zurna ile karşıladı

Programın yapılacağı salonun önünde Aydın'ı bekleyen gençler, kendisinin gelmesiyle birlikte tezahürata başladı, davul zurna çalındı, meşaleler yakıldı. Murat Aydın, kendisini bekleyen gençlerle tek tek selamlaşarak salona girdi. Aydın'ın salona girmesiyle birlikte ayağa kalkan gençler, onu uzun süre alkışladı. Murat Aydın da bu coşkulu karşılama karşısında, kendisini dinlemeye gelen gençleri selamladı, yanlarına giderek tek tek tokalaştı. Murat Aydın ve protokol üyelerinin yerlerini almasından sonra sahneye mehter takımı çıktı, yaptığı gösteriyle büyük beğeni topladı. Gösterinin ardından Murat Aydın'ın Beykoz'da gerçekleştirdiği ziyaret ve vatandaş buluşmalarının görüntülerini içeren barkovizyon gösterisi perdeye taşındı, o anlarda salondan alkış ve tezahürat sesleri yükselmeye devam etti. Aydın'ın sahneye davet edilmesiyle birlikte tekrar ayağa kalkan gençler, kendisini coşkuyla alkışladı. Gençlerin alkış ve tezahüratlarıyla konuşması sık sık kesilen Aydın, "Bana adeta ikinci bir baharı yaşatıyorsunuz, Rabbim yolunuzu ve bahtınızı açık etsin" dedi.

"Gençlerimizin daha güzel bir Beykoz'da yaşaması için çalışacağız"

Beykoz halkının kendilerine yetki vermesi halinde buradaki gençlerle ilgili olarak birçok çalışma yapacaklarını ifade eden Başkan Aydın, "Rabbime şükürler olsun ki sizin gibi gençlere hizmet etme imkanını inşallah bize bahşedecek. Yeni bir Beykozlu olan bana adeta ikinci baharı yaşatıyorsunuz. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin. İnşallah Beykoz halkının desteği, sizlerin gayreti ve sahiplenmesiyle Beykoz'a ama özellikle siz gençlerimize hizmet edeceğiz. Bizim sevdamız hep gençlerimizin daha iyi bir ortamda yaşamaları, geleceği umutla bakmaları, hayallerini gerçekleştirmeleri olmuştur. Biz bunun için çalışacağız. Ve o hayaller, bizlerin hayallerinin daha ötesindeki hayaller olacak" dedi.

"Gençlerin ikinci evi "Bilgi Evleri" olacak

Aydın, "Yetki aldığımız takdirde, çocuklarımız, gençlerimiz vakitlerini daha iyi ortamlarda geçirebilsin diye Bilgi Evleri'ni burada da yapacağız. Beykoz'da Gençlik Merkezlerini bütün gençlerin ikinci bir evi haline dönüştürmenin gayreti içerisinde olacağız. Gençlerimiz geleceğe daha emin adımlarla yürüsün, gelecekle ilgili umutları hep canlı kalsın diye çalışacağız. Zeytinburnu'nda gençlere yaptığımız yatırımların benzerlerini 20 yıllık deneyimimizle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Beykoz'da gerçekleştirmeye çalışacağız. Beykoz'un mutluluğu için, Beykoz'da yaşam kalitesinin daha da iyi olması için, Beykoz'da herkesin gönlüne girmek için, gençlerimizin daha güzel bir Beykoz'da yaşaması için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Programın sona ermesinin ardından salondan ayrılan Murat Aydın ve beraberindekiler, ilçe gençlik kollarının düzenlediği havai fişek gösterisini büyük bir ilgiyle izledi.

Kaynak: İHA