Murat Aydın: “Tepeüstü’nde yeni ve tam teşekkülü bir hastane yapacağız”

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın Kastamonulu gençlerle buluştu. Büyük bir coşkuyla karşılanan Aydın, "Tepeüstü'nde yeni ve tam teşekkülü bir hastane yapacağız" dedi.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Kastamonulu gençlerin düzenlediği programa katıldı. Murat Aydın'ın programın gerçekleştiği alana gelmesiyle birlikte kendisi için davul zurnalı bir karşılama yapıldı. Daha sonra salona geçen Aydın burada da yüzlerce gencin büyük coşkusuyla karşılaştı. Başkan Aydın, gençlerin sevgi gösterisine alkışla karşılık verdi. Aydın'ın salondaki yerini almasının ardından kendisine Kastamonu'nun önemli lezzetlerinden olan Kastamonu kır pidesi ve Kastamonu çekme helvası ikram edildi. Ardından gençlerin "Seni başkan yapacağız" tezahüratları eşliğinde kürsüye çıkan Aydın, gördüğü manzara karşısında bir süre duraklayıp onları ilgiyle izledi. Konuşması sık sık alkış ve tezahüratlarla bölünen Başkan Aydın, Beykoz'da gerçekleşecek sağlık yatırımlarına değinerek, "Tepeüstü'ne yeni ve tam teşekküllü bir hastane yapacak, Paşabahçe Meydanını yeniden düzenleyeceğiz" dedi.

"Tepeüstü'nde yeni ve tam teşekkülü bir hastane yapacağız"

Beykoz'da gerçekleştirilecek sağlık yatırımları hakkında konuşan Murat Aydın, "Buradaki önemli konulardan bir tanesi de hastane meselesidir. Allah nasip ederse diğer hastaneyi kapatıp Tepeüstü'ndeki hastaneyi büyüteceğiz. Önce Tepeüstü'ne tam teşekküllü yeni bir hastane yapılacak, ardından Paşabahçe'deki devlet hastanesi kaldırılıp, Paşabahçe Meydanı ile birlikte orası yeniden ele alınıp düzenlenecek. Bu şekilde orası yeni ve tam teşekküllü bir hastaneye kavuşmuş olacak hem de Paşabahçe yeniden camla buluşacak" dedi.

"Paşabahçe'de cam üretimi yapılacak, yeni bir istihdam kapısı açılacak"

Bölgenin önemli değerlerinden olan cam sanatı ile ilgili projelerinden bahseden Aydın, "Paşabahçe denince aklımıza cam, cam denince aklımıza Paşabahçe geliyor. Burada cam turistik, hediyelik bir eşya olarak işlenecek ve satılacak. Onunla ilgili imkanlar oluşturacağız. Bu şekilde buradaki ekonomik hayata çok ciddi katkı sağlanmış olacak. İnsanlar, yerli ve yabancı turistler denizyolu vs. kullanarak Paşabahçe'ye gelecek, onların isimleri camın üzerine yazılacak, işlenmiş camı hediyelik eşya olarak satın alacaklar. Hem Paşabahçe'yi ve Beykoz'u unutmamış hem de buraya para bırakmış olacaklar. Bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili oradaki küçük atölyelerde çalışmalarımız olacak. Burada cam ürünlerinin satış noktaları bulunacak. Böylelikle Beykoz'da yeni bir istihdam alanı oluşmuş olacak. Türkiye'de hediyelik cam ürünü almak isteyenler Beykoz Paşabahçe'ye gelecek" şeklinde konuştu.

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın daha sonra, kendisine hediye edilen formayı kabul etti, ardından vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: İHA