Murat Aydın’dan yaşlı adamın sorusuna “Tayyip Erdoğan’ın partisindenim” göndermesi

İncirköy'de esnafları tek tek ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, vatandaşlara mikrofon uzatıp sorunlarını dinledi. Ziyaretlerde Aydın, yaşlı bir adamın "Hangi partiye bağlısın?" sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim, AK Parti" diye yanıt verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını hızlandıran AK Parti Beykoz Belediye Başkan adayı Murat Aydın, İncirköy'de esnafları ziyaret etti. Vatandaşlarla tokalaşan Aydın, onlara mikrofon uzatarak sorunlarını dinledi. Esnaflar ve vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın'ın samimi tavırları vatandaşların gönlünü kazandı. Ziyaretler kapsamında bir kahvehaneye giren Aydın, kemençeyle karşılandı. Bir süre kemençe dinleyen Aydın, horon tepen vatandaşları da izledi. Vatandaşlarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen Aydın, marketinden kuaförüne, kuyumcusundan marketine gezmedik yer bırakmadı.

"Tayyip Erdoğan'ın partisindenim"

Saatler geçirdiği semtte yolda gördüğü vatandaşlardan iş yerlerine uğramadık yer bırakmayan Başkan adayı Aydın, çocukların da elini tek tek öptü. Semtte elini mikrofonu alan Aydın, hem gezdi hem de esnaflara işlerinde kolaylık diledi. Florya kuşu ile yoldan geçen bir vatandaşa da mikrofon uzatan Aydın, Beykoz bahçesi projesinden bahsederek, hayvanların da yaşam alanı olacağını söyledi. Aydın, karşılaştığı yaşlı bir adamın "Hangi partidensin?" sorusuna, "Tayyip Erdoğan'ın partisindenim, AK Parti" diye yanıt verdi. Yaşlı adam aldığı cevap karşısında memnun kalırken, Aydın ziyaretlerinin ardından semtten ayrıldı.

Kaynak: İHA